Momento toccante prima dell’allenamento del Napoli. Minuto di raccoglimento e abbraccio del gruppo a Rino Gattuso

Rino Gattuso è stato colpito da un grave lutto in famiglia in questi giorni: è scomparsa la sorella, Francesca. Oggi, racconta Sky Sport, è andato in scena un momento toccante prima dell’inizio della seduta d’allenamento.

L’allenatore del Napoli, insieme alla sua squadra, hanno osservato un minuto di silenzio e di raccoglimento per la scomparsa della sorella Francesca. Al termine di questo minuto, i calciatori hanno abbracciato Rino, visibilmente commosso.