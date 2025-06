Napoli, la sirena Parthenope tenta Dan Ndoye: «Non so dove giocherò a settembre»

Napoli, Ndoye sempre più tentato dalla corte di Antonio Conte: incontro con i dirigenti del Bologna per parlare del trasferimento

Dan Ndoye rompe gli indugi e ammette, con eleganza, il suo interesse per il Napoli e per Antonio Conte. Dopo aver segnato nella vittoria della Svizzera sul Messico, l’esterno offensivo del Bologna si è lasciato andare a dichiarazioni significative: «Non so dove giocherò a settembre» e «Quando ti vuole un allenatore come Conte…», lasciando intendere che un trasferimento è possibile. In patria, Ndoye viene esaltato per la sua duttilità – gioca indifferentemente a destra, sinistra o al centro – e per la crescita tattica avuta sotto Thiago Motta e poi con Italiano, in particolare nella fase difensiva. I suoi numeri nell’ultima stagione (8 gol e 4 assist in 30 partite) ne confermano la maturità e il profilo da grande squadra. Il Napoli, che lo aveva cercato già a gennaio, ora torna all’assalto. Il giocatore intanto prende tempo, concentrato sull’Europeo e sulle vacanze, ma secondo il Corriere dello Sport l’impressione è che l’addio sia solo questione di tempo.

In settimana è previsto l’arrivo a Bologna dei suoi agenti per discutere con la dirigenza rossoblù. A gennaio la trattativa saltò per divergenze economiche, ma ora appare più difficile trattenere il giocatore. La richiesta si aggira sui 40 milioni, anche se il Napoli proverà ad abbassare il prezzo, magari inserendo contropartite. Occhi puntati anche su Sam Beukema, centrale olandese del Bologna, che piace molto al club partenopeo. Più difficile però strappare lui ai rossoblù, che non vogliono smontare la difesa, soprattutto dopo il rischio di perdere Lucumí, legato a una clausola da 28 milioni. Beukema, tuttavia, non chiude la porta: si è detto pronto a salire su “un treno ambizioso”, e il Napoli ha già incassato il suo gradimento. Sarà un’estate lunga e intensa sul fronte delle trattative.