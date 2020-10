Napoli, nessun positivo dopo l’ultimo giro di tamponi: il comunicato

Bella notizia per il Napoli di Gattuso: dopo l’ultimo giro di tamponi non è risultato nessun positivo nel gruppo squadra

Gruppo squadra tutto negativo: questa la bella notizia per il Napoli e per Rino Gattuso. Dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato questa mattina, non è risultato alcun giocatore o componente dello staff positivo.

Resta da lavorare un ultimo tampone appartenente a un membro dello staff sanitario. Domani ci sarà un nuovo giro di tamponi per tutto il gruppo azzurro.