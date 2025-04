Napoli, Ngonge su Conte: «Mai fatti allenamenti come con lui, diventiamo dei mostri»

Napoli, Ngonge vanta Conte e i suoi allenamenti: «Mai fatti allenamenti come con lui, ma così diventiamo dei mostri»

A Radio CRC Cyril Ngonge, attaccante del Napoli ha parlato, tra le altre cose, anche degli allenamenti con Antonio Conte.

Le sue parole – «Prima che arrivasse qui avevo parlato con un calciatore dell’Inter che era stato allenato da lui e mi aveva detto che non sarei stato pronto, ma non gli avevo creduto. Poi siamo arrivati in ritiro ed abbiamo fatto 1 mese di fatica vera e propria. Gli allenamenti sono allenamenti che non ho mai fatto in nessun’altra squadra, ma ci hanno permesso di diventare dei mostri in mezzo al campo, andando anche oltre i nostri limiti. Un sacrificio per un grande risultato».

Il giocatore ha poi commentato la prossima avversiaria del Napoli, il Bologna: «l Bologna sta facendo molto bene con Italiano, che è un allenatore che a me piace. Loro giocano un calcio molto aggressivo e sono bravi soprattutto nell’uno contro uno. Un fattore importante per noi può essere che se superiamo bene la pressione, andiamo in porta. Dobbiamo fare attenzione a non perdere palle stupide, perché se prendono palla alta può diventare pericoloso. Dobbiamo essere concentrati quando abbiamo la palla. Finale di stagione? Non siamo preoccupati, ma concentrati e sicuri delle qualità che ci sono nella rosa. Ci guardiamo tutti negli occhi ed analizziamo partita dopo partita, alla fine faremo i conti. Lasciamo tutto sul campo, sia negli allenamenti che nelle partite»