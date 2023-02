Napoli, espulso Mario Rui per un calcio nelle parti intime

Nel prossimo turno di Serie A il Napoli affronterà la Lazio, ma dovrà fare a meno di Mario Rui, espulso ad Empoli dopo il review del VAR

Il Napoli per il prossimo impegno di campionato contro la Lazio dovrà fare a meno di Mario Rui. Il terzino portoghese infatti ha rimediato un cartellino rosso durante la partita con l’Empoli.

Al 67′ il VAR richiama l’arbitro Ayroldi per un contrasto a centrocampo tra il terzino e Caputo, in cui il calciatore del Napoli ha colpito l’avversario da terra in reazione al contrasto centrandolo nelle parti intime, convincendo l’arbitro a espellerlo.