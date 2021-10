Napoli, Nosotti: «Osimhen è una bella conferma»

Il giornalista Marco Nosotti è stato intervistato in esclusiva da Calcionews24. Ecco cosa ha detto di Victor Osimhen

Marco Nosotti elogia Victor Osimhen. Le parole del giornalista, in esclusiva per Calcionews24, sul bomber del Napoli.

DICHIARAZIONI – «Ha più qualità nel piede, nella gestione della palla. Quello che avevamo visto ci faceva pensare di aver visto un Osimhen non nel pieno della sua forza in Italia. Vediamo come lo segnerà la Coppa d’Africa, così come gli altri. Ora sta facendo bene, anche con le idee di Spalletti. Sa fare tantissime cose. E’ una bella conferma più che una sorpresa, è un bel protagonista del nostro campionato».

