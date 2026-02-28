Napoli, accelerata sul centro sportivo: entro maggio verrà individuata l’area definitiva

Napoli, il dossier del centro sportivo viaggi diretto verso la chiusura: entro maggio la decisione finale. Le ultimissime

Proseguono le verifiche del Napoli per individuare l’area più adatta alla costruzione del nuovo centro sportivo. Come riportato da Il Mattino, da alcune settimane il coordinamento dei sopralluoghi e dei contatti con le amministrazioni locali è affidato all’architetto Bruno Discepolo, già assessore regionale nella giunta di Vincenzo De Luca. È stato Aurelio De Laurentiis a incaricarlo di guidare il gruppo di progettisti che dovrà sviluppare un piano ambizioso, comprensivo di una foresteria e di almeno dieci campi da calcio.

L’ultimo incontro operativo si è svolto a Pozzuoli, con focus sull’area di Monterusciello. La zona è molto estesa e comprende sia gli ex terreni destinati negli anni ’90 alla “Coverciano del tennis”, sia spazi già interessati da investimenti del Pnrr per il nuovo stadio cittadino e per la futura foresta urbana. L’ipotesi, però, presenta diverse complessità: alcune particelle risultano di proprietà privata e il valore complessivo dei terreni si aggira intorno ai 20 milioni di euro, un fattore che rende la valutazione più delicata.

La decisione definitiva è attesa entro la fine del campionato, quando il club dovrà formalizzare la scelta dell’area su cui far sorgere il progetto. Il Napoli mantiene anche un diritto di prelazione su un terreno a Succivo, in provincia di Caserta, che risponde al requisito minimo dei 120mila metri quadrati necessari. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri con diversi amministratori locali per stringere il cerchio e individuare la soluzione più funzionale alle esigenze del club.