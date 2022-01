Napoli, oggi Insigne firma col Toronto: c’è anche l’ok degli azzurri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Insigne firmerà oggi il contratto che lo legherà al Toronto per i prossimi 5 anni. Appuntamento nel tardo pomeriggio

Lorenzo Insigne e il Toronto sono pronti a dirsi il sì definitivo. Nella giornata odierna infatti, come riportato da Il Roma, il 10 della Nazionale e i dirigenti del club canadese si incontreranno intorno alle 19.00 per mettere la firma nero su bianco sul nuovo contratto che legherà il calciatore al Toronto per i prossimi cinque anni a partire da giugno.

Il Napoli, dal canto suo, ha già dato il via libera a Insigne per incontrare la sua prossima squadra. Giornata decisiva, quindi, per il futuro del capitano azzurro.