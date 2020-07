Napoli Osimhen, accordo raggiunto: manca solo l’ufficialità. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la conferma

L’accordo è stato raggiunto, manca soltanto l’ufficialità. Nelle prossime ore, infatti, potrebbe arrivare la conferma dell’acquisto di Victor Osimhen da parte del Napoli.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’affare è praticamente in via di definizione. Mancano soltanto i comunicati ufficiali, ma Osimhen sarà un nuovo giocatore del Napoli. Il nigeriano ha giocato una buonissima stagione in Ligue 1, mettendo a segno ben 13 gol in 27 presenze.