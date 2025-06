Napoli, accordo raggiunto con l’Al-Hilal per Osimhen: ecco quanto incassano i partenopei

Napoli, accordo raggiunto con l’Al-Hilal per Osimhen: maxi offerta dei sauditi che hanno soddisfatto le richieste dei partenopei

È ormai vicinissima la chiusura dell’accordo tra il Napoli e l’Al-Hilal per la cessione definitiva di Victor Osimhen, dopo l’ultima stagione da protagonista in Turchia con il Galatasaray. Secondo quanto riportato da Sky, la trattativa si era arenata per una differenza di circa 5 milioni di euro: la società saudita aveva offerto 70 milioni più bonus, mentre il Napoli ne chiedeva 75, cifra corrispondente alla clausola rescissoria del giocatore. Come spiegato da Matteo Moretto, questa clausola, ridimensionata con il rinnovo firmato lo scorso anno in occasione del prestito secco di Osimhen al Galatasaray, sembra ora destinata a essere rispettata, con l’Al-Hilal pronta a versare l’intera somma per assicurarsi l’attaccante nigeriano.

Dal punto di vista contrattuale, Osimhen ha già dato il suo assenso alla proposta dell’Al-Hilal, che prevede un contratto quadriennale fino al 2029 con un ingaggio da 35 milioni di euro più bonus a stagione. Questa offerta, come sottolineato dalle fonti giornalistiche, rappresenta un pacchetto economico molto generoso, segno della volontà della società saudita di puntare forte sul centravanti. A questo punto manca solo l’ultimo passo formale per il trasferimento, che appare imminente e sancirà la fine dell’avventura azzurra di Osimhen, che dopo il prestito in Turchia non farà più ritorno al Napoli.