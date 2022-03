Napoli, Osimhen è il Miglior giocatore del mese di marzo

Napoli, l’attaccante Victor Osimhen è stato nominato Miglior giocatore del mese di marzo da parte della Lega Serie A

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è stato eletto giocatore del mese di marzo.

I criteri che hanno permesso la vittoria del nigeriano sono l’efficienza, lo stato di forma, una migliorata visione tattica del gioco, il pressing e la velocità. Quest’ultima in particolare è impressionante: secondo i dati raccolti da Stats Perform, Osimhen in media supera per quasi 20 volte la soglia dello sprint (25 km/h), con picchi di velocità di oltre 34 km/h.

Il trofeo sarà assegnato nel prepartita di Napoli Fiorentina del prossimo 10 aprile.