Napoli Osimhen, Gattuso si affida al suo nuovo bomber: l’allenatore degli azzurri chiede maggiore velocità e ritmo ai suoi

Maggiore velocità, ma non sarà difficile visto il modo di giocare di Osimhen. Il Napoli – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – vuole ripartire al meglio in questa nuova stagione, affidandosi alle proprie punte.

PIU’ RITMO – Gattuso – si legge sulla rosea – chiede maggior velocità a tutto il reparto offensivo. Mertens, al momento, non farà l’esterno, mentre Lozano può ritagliarsi un posto.