Napoli, Osimhen: «I tifosi aspettano da tanto, le loro speranze...»

Victor Osimhen ha parlato a Dazn dopo il successo del Napoli in casa del Torino.

LE PAROLE – «Le speranze dei tifosi sono anche le nostre. Loro aspettano da tanto tempo, noi siamo felici di essere sulla strada giusta per vincere lo Scudetto. Andiamo avanti così Io un’icona? E’ bellissimo recepire l’amore attraverso questi gesti, per me è qualcosa di speciale».