Napoli Osimhen, si avvicina la chiusura dell’operazione: al Lille 50 milioni di euro più eventuali bonus, manca solo la firma

Victor Osimhen e il Napoli sono ormai vicinissimi. Nelle ultime ore – come riportato dal portale dell’esperto di mercato Alfredo Pedullà – l’affare è praticamente in via di definizione.

Trovato l’accordo anche con il Lille: il club francese – si legge – riceverà 50 milioni di euro più bonus. Intanto alla compagine transalpina piace Orestis Karnezis, il portiere azzurro potrebbe rientrare nella trattativa. Ad ogni modo le parti in causa sembrano aver trovato l’accordo.