Napoli, Ostigard: «Con Spalletti ho un buon rapporto, mi aiuta ogni giorno»

Le parole di Leo Ostigard sulla sconfitta con il Milan: «La sconfitta di domenica è stata amara ma siamo già pronti a rialzarci a partire di Lecce»

Leo Ostigard ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Di seguito le parole del difensore del Napoli.

SCONFITTA CON IL MILAN – «La sconfitta di domenica è stata amara ma siamo già pronti a rialzarci a partire di Lecce. Non vorremmo mai perdere anche se quest’anno è capitato pochissime volte. Adesso dobbiamo ritrovare la via della vittoria in campionato e poi saremo pronti a dare battaglia al Milan in Champions».

PRIMA STAGIONE AL NAPOLI – «Ovviamente ogni calciatore vorrebbe giocare sempre, ma io so benissimo che sono in compagnia di difensori di livello eccezionale e quindi devo lavorare al massimo per crescere. Ogni volta che sono stato chiamato in campo dal mister ho cercato di dare il massimo e voglio andare ancora di più. Con Spalletti ho un buon rapporto, lui mi sta aiutando a migliorare ogni giorno. Questa è una squadra che sta facendo cose fantastiche ed essere qui è una gioia anche se è difficile trovare spazio perchè è un gruppo di grandi campioni».

OSIMHEN E KVARA – «Penso che Kvara e Osi siano la coppia più forte del mondo in questo momento. Affrontarli in allenamento ti fa capire quanto siano dei fuoriclasse. cerco sempre di essere concentrato durante la settimana per provare ad essere al loro passo. Sicuramente averli come compagni di squadra è una grande opportunità di crescita».

CITTÁ IN FESTA – «É una sensazione bellissima. Siamo consapevoli che mancano ancora delle partite per poter tagliare il traguardi e siamo con la testa solamente al campo. Però sappiamo anche di voler regalare questa enorme gioia ai tifosi del Napoli. Non vediamo l’ora di festeggiare insieme a loro».