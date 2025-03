Napoli, Conte torna al 4-3-3 e per un’ora domina il Milan: Politano mattatore, gol studiato al primo affondo – le pagelle

Napoli, Conte ingabbia il Milan e risponde all’Inter: al Maradona un’ora di dominio con un super Politano, poi il calo nella ripresa – le pagelle

Il Napoli batte il Milan e risponde immediatamente all’Inter, negando ai nerazzurri una possibile fuga che, a 8 giornate dal termine del campionato, poteva dire vittoria. Lo fa con una prestazione di grande autorevolezza, dove per un ora fa sparire i rossoneri dal campo, la cui reazione arriva tardivamente. La china della gara si capisce fin dall’inizio quando Politano, al 59″, riceve da Di Lorenzo con un taglio verso il centro: controllo e palla in rete dopo poco più di un minuto. Nel finale viene fuori anche il Milan: Billing regala un rigore ingenuo al diavolo, ma per sua fortuna Meret lo salva neutralizzando la conclusione di Gimenez. Di seguito le pagelle della squadra di Conte de la Gazzetta dello Sport.

ALLENATORE – Conte 7: «Perde all’ultimo McTominay, mica uno qualsiasi. E allora cambia l’abito al volo, ritorna al 4-3-3 e per un’ora le suona al Diavolo».

MIGLIORE – Politano 7: «Il tempo di mettersi comodi e scappa in profondità, resiste di fisico e piazza la zampata vincente. Serata in versione lusso».

PEGGIORE – Billing 5 – «Dentro per Anguissa e nella stessa area dove era stato eroe contro l’Inter stende ingenuamente Theo. Lo salva Meret, ma non si riprende».