Napoli, Manna non ci sta: «Non capisco, cosa ci sta a fare il VAR? È inspiegabile, noi siamo buoni cari e abbiamo subito»

Published

3 ore ago

on

By

Manna

Napoli, il ds Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida di Serie A contro l’Atalanta

Il Napoli esce sconfitto dalla sfida con l’Atalanta e, ancora una volta, a far discutere sono alcuni episodi arbitrali. Prima il rigore assegnato al 42’ per il contatto tra Hojlund e Hien, poi cancellato dopo il richiamo al VAR. Successivamente il gol del possibile 0-2 firmato da Gutierrez, annullato senza revisione.

Al termine della partita il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare quanto accaduto in una serata che ha lasciato più di un rammarico.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE «Sicuramente questa cosa è incommentabile: lasciamo stare il rigore. Ripartiamo, facciamo gol, non c’è contatto e non c’è fallo, non capisco come faccia a fischiare, per me non c’è stato neanche un controllo del VAR. È imbarazzante, dov’è il fallo qua? Non capisco, cosa ci sta a fare il VAR? È inspiegabile, noi siamo buoni cari e abbiamo subito. Nella situazione in cui siamo, 2-0 a Bergamo, viene annullato un gol senza niente: è imbarazzante. Noi vogliamo quello che è giusto, e questo non è calcio, non è giusto. È imbarazzante, non ho altre parole»

EPISODIO CHIAVE – «L’ha vista solo lui, ma perché il VAR non gliela fa rivedere? Non c’è stato niente, non c’è un controllo: hanno dato buona una situazione che non esiste. Cosa c’è qui? Guarda. È assurdo, noi andiamo avanti 2-0 qua. È un’annata complicata, si fa una partita di questo spessore a Bergamo. Siamo stanchi basta, bisogna fare qualcosa perché non si può continuare così. Hien si appende e si lascia andare. Poi dobbiamo spiegare che abbiamo perso in una situazione complicata e poi succede questo».

