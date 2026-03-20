Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Napoli, McTominay svela: «De Bruyne? Lui è un ottimo giocatore, per me è semplice giocare con lui»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

37 minuti ago

on

By

mctominay

Napoli, McTominay non ha dubbi e commenta: «De Bruyne? Lui è un ottimo giocatore, per me è semplice giocare con lui»

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha commentato nel post‑gara la sfida della 30ª giornata di Serie A 2025‑2026 contro il Cagliari di Pisacane. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il giocatore azzurro ha analizzato prestazione, ritmo e momenti chiave del match. Le sue parole:

Ascolta le nostre notizie!

Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

DE BRUYNE  «Kevin è un ottimo giocatore, con me è semplice giocare per lui. Oggi era importante vincere contro una grande squadra con il Cagliari in casa.

La sensazione è che non è facile questo campionato quindi l’obiettivo è quello di vincere il numero più alto di partite sperando anche in diversi rientri degli infortunati. L’obiettivo rimane quello di arrivare più avanti possibile».

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×