Napoli, McTominay svela: «De Bruyne? Lui è un ottimo giocatore, per me è semplice giocare con lui»

Napoli, McTominay non ha dubbi e commenta: «De Bruyne? Lui è un ottimo giocatore, per me è semplice giocare con lui»

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha commentato nel post‑gara la sfida della 30ª giornata di Serie A 2025‑2026 contro il Cagliari di Pisacane. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il giocatore azzurro ha analizzato prestazione, ritmo e momenti chiave del match. Le sue parole:

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DE BRUYNE – «Kevin è un ottimo giocatore, con me è semplice giocare per lui. Oggi era importante vincere contro una grande squadra con il Cagliari in casa.

La sensazione è che non è facile questo campionato quindi l’obiettivo è quello di vincere il numero più alto di partite sperando anche in diversi rientri degli infortunati. L’obiettivo rimane quello di arrivare più avanti possibile».