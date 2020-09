Napoli, pensiero per Berlusconi: «Forza Silvio, ti aspettiamo allo stadio»

Il Napoli ha voluto lanciare un messaggio di incoraggiamento a Silvio Berlusconi

Nei giorni scorsi è giunta notizia della positività al Covid-19 di Silvio Berlusconi e anche dei suoi figlio. Le condizioni non sembravano destare preoccupazione, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un lieve aggravamento e, in via precauzionale, è stato portato all’ospedale San Raffaele. A far sentire la vicinanza al patron del Monza è stato il Napoli, attraverso un tweet.

«Forza Silvio, in bocca al lupo per una rapida guarigione. Ti aspettiamo presto allo stadio!».