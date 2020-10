Napoli, Petagna abbraccia Ilicic: «Felice di averti rivisto sorridente» – FOTO

Bellissimo momento tra Andrea Petagna e Josip Ilicic, ex compagni ai tempi dell’Atalanta: il messaggio dell’attaccante – FOTO

Andrea Petagna abbraccia Josip Ilicic. Il fantasista sloveno ha passato un periodo molto difficile ed è tornato oggi in campo dopo una lunga assenza legata a problemi personali.

L’attaccante del Napoli ha voluto mandare un messaggio al suo ex compagno tramite Instagram: una grande dimostrazione di come il rapporto sia invariato negli anni e il cambio di squadra non abbia modificato l’affetto tra i due.