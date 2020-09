Napoli, Petagna: «Gruppo fantastico, non ho paura della concorrenza»

Andrea Petagna ha parlato dei suoi primi giorni d’allenamento con il Napoli

Andrea Petagna, neo attaccante del Napoli, in una intervista a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato dei suoi giorni da calciatore azzurro, dopo aver saltato il ritiro di Castel di Sangro a causa della positività al Covid-19.

NAPOLI – «Per me giocare qui è un onore e farlo con calciatori come Insigne e Mertens lo è ancora di più. Li ho sempre ammirato in tv e quando ci ho giocato contro. In attacco c’è tanta competizione ed è importante perché si rende meglio. Mi sto integrando in questo gruppo fantastico, non vedo l’ora che inizi il campionato».

CONCORRENZA IN ATTACCO – «Nelle grandi squadre ci sono tanti calciaotri, la concorrenza è normale e aiuta tutti a migliorarsi. Ho tutte le carte in regola per giocarmela con tutti. Sono tutti dei grandissimi giocatori, Mertens e Insigne sono due campioni assoluti che stanno facendo la storia del Napoli».

OBIETTIVI – «Dobbiamo ritornare in Champions. Il Napoli è una grande squadra e merita di stare tra le prime quattro del campionato. L’Europa League è un obiettivo importante, siamo attrezzati per giocare diverse partite. Il mio obiettivo personale è mettermi a disposizione della squadra, fare tanti gol e aiutare la squadra a vincere».

GATTUSO – «Ho avuto la fortuna di potermi allenare con lui quando ancora è un giocatore del Milan. È un esempio per tutti per la sua voglia di non mollare mai, lo era da calciatore e lo è da allenatore. Trasmette carica ed energie, voglio seguirlo perché con lui posso migliorare. Io sono a disposizione, quanto giocherò lo deciderà lui. Io sono contento».