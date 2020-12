Napoli, Petagna: «Ho sofferto dopo l’AZ, siamo una squadra forte»

La vittoria sul Crotone porta anche la firma di Andrea Petagna, autore del quarto gol per il Napoli. Queste le sue parole a Sky

Andrea Petagna ha parlato ai microfoni si Sky dopo la vittoria per 4-0 sul Crotone, un successo su cui ha messo la firma realizzando il poker per la squadra di Gennaro Gattuso.

SOFFERENZA – «Ho sofferto per le cose non belle dette dopo l’AZ, ma ora dobbiamo rialzarci e provare a qualificarci in Europa».

COMPETIZIONE – «Oggi era la prima volta che giocavo 90 minuti da luglio, ora lavoriamo forte per farci trovare sempre pronti».

LA STRADA GIUSTA – «Siamo una squadra forte e ci alleniamo molto bene. Abbiamo subito critiche ingiuste, ci è mancato qualcosa in zona gol ma dobbiamo continuare su questa strada, possiamo essere davvero competitivi».