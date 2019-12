Napoli, alle 14:00 il primo allenamento di Gattuso a Castel Volturno

Napoli, quasi tutto pronto per l’esordio di Rino Gattuso come nuovo allenatore degli azzurri. Oggi il primo allenamento

Chiuso il capitolo Ancelotti oggi è il giorno di Rino Gattuso che dirigerà il suo primo allenamento come nuovo tecnico del Napoli. Come riporta Gazzetta.it infatti questa mattina il nuovo allenatore dovrebbe incontrare il patron De Laurentiis e poi alle 14:00 scendere in campo a Castel Volturno.

Intanto mister Ancelotti questa mattina si è recato al centro sportivo per portare via tutte le sue cose e successivamente andrà negli uffici della sede per salutare tutti coloro che hanno lavorato con lui in questi diciotto mesi.