Napoli, pronto il rinnovo per Fabian Ruiz: De Laurentiis non cederà a Barça o Real

Il Napoli non si priverà di Fabian Ruiz: pronto il rinnovo per il centrocampista spagnolo nonostante il pressing di Barça e Real

Fabian Ruiz rimane al Napoli. Ne è sicura la Gazzetta dello Sport che sottolinea come l’estate dello spagnolo proseguirà senza particolari sussulti. Aurelio De Laurentiis declinerà le offerte che potrebbero pervenirgli dalla Spagna. Ci sarà una nuova versione del Clasico, Real Madrid e Barcellona si sfideranno, stavolta, fuori dal campo a colpi di decine di milioni di euro. I due top club europei non si arrenderanno facilmente e proveranno a convincere il presidente del Napoli a cedere Ruiz ma probabilmente i loro tentativi non avranno successo.

Proprio De Laurentiis è uno dei maggiori estimatori di questo giovane talento e il club è pronto a sottoporgli il prolungamento del contratto fino al 2025 con un robusto aumento dello stipendio annuale. Fabian Ruiz s’è preso del tempo anche perché l’adeguamento economico sarebbe condizionato all’inserimento di una clausola superiore ai 100 milioni di euro nel nuovo accordo.