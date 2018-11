Napoli-PSG highlights e gol: i momenti salienti della sfida valida per la quarta giornata della Champions League 2018/2019

Napoli-PSG è il match valido per la quarta giornata della Champions League 2018/2019. Al ‘San Paolo’ si gioca una sfida decisiva tra le due squadre inserite nel Gruppo C della competizione; in classifica, guida il Liverpool (6 punti), davanti a Napoli (5), PSG (4) e Stella Rossa (1). Una vittoria odierna, per gli azzurri, significherebbe quindi molto in ottica qualificazione.

La partita del ‘San Paolo’ sarà diretta dall’arbitro olandese Björn Kuipers; con questo direttore di gara, il Napoli vanta due precedenti: nel settembre 2008, vittoria casalinga sul Benfica (3-2) nella fase a gironi di Europa League; poi, nel novembre 2011, sconfitta (3-2) in casa del Bayern Monaco nella fase a gironi di Champions League. Ecco i gol e gli highlights di Napoli-PSG.

NAPOLI-PSG 0-1 – Irrompe Bernat proprio all’ultimo istante del primo tempo! Azione di Mbappé che elude la marcatura di Albiol e preciso assist per l’inserimento del terzino

NAPOLI-PSG 1-1 – Insigne dal dischetto! Thiago Silva e Buffon atterrano Callejon in area, “Lorenzino” trasforma il calcio di rigore