Napoli Real Sociedad, il presidente Aperribay: «Uccidi o sarai ucciso»

Jokin Aperribay ha parlato alla vigilia della partita di Europa League Napoli-Real Sociedad

Jokin Aperribay, presidente della Real Sociedad, in una intervista al Mundo Deportivo ha parlato della partita di Europa League contro il Napoli che deciderà la qualificazione al prossimo turno.

«Andiamo a Napoli per vincere! Le assenze di Oyarzabal e David Silva? È inutile lamentarsi e non ho visto alcun rimpianto. Sapevamo che sarebbe stato un girone molto difficile, e siamo arrivati ​​alla fine con tre squadre con la possibilità di qualificarsi. Giochiamo a Napoli e non dobbiamo aspettarci niente da nessuno. È una gara in cui uccidi o finisci per essere uccisi, ma è anche una sfida per continuare a costruire la squadra e formarla a giocare queste sfide. Speriamo che molte sfide decisive come questa vengano da noi in futuro».