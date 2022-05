Napoli, è rebus portiere: dai rinnovi ai possibili acquisti. Le ultime

Continua il rebus portiere in casa Napoli, dai rinnovi di Ospina e Meret fino ai possibili acquisiti

Il Napoli, oltre alla situazione Koulibaly, deve risolvere i rebus portieri. Su tutti i rinnovi di Ospina e Meret, che ancora non sono arrivati. Sul colombiano diverse squadre di Liga e la sensazione è che possa lasciare in estate. Per l’italiano, invece, la possibilità del rinnovo è concreta anche se non mancano le avance da altri club.

Tra le idee di Giuntoli per gli acquisti ci sono Sirigu, Vicario e Gollini. Il primo arriverebbe dal Genoa, appena retrocesso. Sugli altri due è forte la concorrenza della Lazio per il portiere dell’Empoli, mentre sull’ex Tottenham ci sarebbe la Fiorentina. Lo scrive Il Mattino.