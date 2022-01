Napoli, obiettivo riduzione monte ingaggi: rischiano in quattro

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Napoli ha chiuso in perdita il bilancio al 30 giugno e ora l’obiettivo è quello di ridurre il monte ingaggi: a rischiare sono in quattro

Il Napoli, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, ha chiuso in perdita di 60 milioni il bilancio al 30 giugno. L’obiettivo della società quella di ridurre il monte ingaggi e recuperare almeno 40 milioni di euro.

In quattro rischiano per quest’estate: Ospina, Malcuit, Ghoulam e Mertens. Da parte della società non c’è la volontà di voler rinnovare i contratti dei primi tre che potrebbero dunque lasciare Napoli. Discorso diverso per il belga. L’attaccante avrebbe un accordo con la società per il rinnovo di un anno allo stipendio attuale. Il Napoli vorrebbe però proporre una decurtazione dell’ingaggio per abbattere i costi.