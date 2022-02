Napoli, riecco Osimhen, Koulibaly e Anguissa: il trio che fa più punti dell’Inter

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Osimhen è tornato al gol, in settimana rientrano Anguissa e Koulibaly. Il Napoli ritrova il suo super trio

Il Napoli può sorridere. Osimhen è tornato al gol dopo l’infortunio al volto, e Koulibaly e Anguissa rientreranno in questi giorni a seguito della fine della Coppa d’Africa. Per Spalletti l’emergenza è finita e ha recuperato i suoi fantastici tre in vista dell’importantissimo match contro l’Inter di sabato pomeriggio.

E come riporta La Gazzetta dello Sport, il Napoli con Osimhen, Koulibaly e Anguissa in campo fa più punti proprio dei campioni d’Italia. È di 2,44 punti a partita la media degli azzurri con i tre africani in squadra, mentre quella dell’Inter è di 2,30. Un dato importante che può far credere anche di più ai partenopei di poter ambire al sorpasso.