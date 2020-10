Napoli, rinnovo Gattuso: c’è distanza sulle clausole

Tra Gattuso e il rinnovo col Napoli ci sono di mezzo delle clausole

Il contratto di Gennaro Gattuso con il Napoli scadrà a giugno 2021. L’allenatore vuole restare in azzurro, così come la dirigenza partenopea non vuole perdere un tecnico che è riuscito a dare una identità alla squadra. Le basi per il rinnovo sono state gettate, ma ci sarebbero dei problemi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe infatti distanza tra le parti per quanto riguarda alcune clausole che il presidente De Laurentiis vorrebbe inserire. Clausole che Gattuso non ha la minima intenzione di accettare.