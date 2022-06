Il Napoli ritorna a pensare a Januzaj. Vecchio pallino degli azzurri, il belga potrebbe arrivare a parametro zero

Per il Napoli torna di moda il nome di Januzaj. Il calciatore belga è in scadenza e non sembra intenzionato a rinnovare con la Real Sociedad.

Secondo Il Mattino, il Napoli potrebbe tornare alla carica visto che Matteo Politano ha fatto sapere di voler cambiare aria.