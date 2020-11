Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la Roma

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di questa sera contro la Roma. Ancora out Victor Osimhen per il problema alla spalla.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne, Llorente.