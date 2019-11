Napoli-Salisburgo streaming e probabili formazioni: dove vederla

Napoli-Salisburgo streaming e probabili formazioni: i partenopei sfidano gli austriaci nella 4ª giornata del Gruppo E di Champions League

Messi da parte i problemi in campionato, il Napoli di Carlo Ancelotti si rituffa sulla Champions League, competizione che lo vede al 1°posto nel Gruppo E con 6 punti. I partenopei per la 4ª giornata della fase a gironi sfidano in casa il Salisburgo di Jesse Marsh, 3° con 3 punti. Napoli-Salisburgo: la partita si disputerà martedì 5 novembre 2019 alle ore 21.00 nello scenario dello Stadio San Paolo di Napoli.

Probabili novità a centrocampo per i partenopei, con Ancelotti che recupera Allan ma difficilmente potrà schierarlo nell’undici titolare: spazio dunque ad Elmas accanto ad uno fra Fabian Ruiz e Zielinski, mentre Callejón e Insigne saranno le due ali. In attacco dovrebbe trovar posto Lozano accanto a Mertens. Dietro non ci saranno per infortunio Ghoulam e Malcuit: contro gli austriaci i terzini saranno Di Lorenzo e Mario Rui, con Meret in porta e Manolas e Koulibaly centrali. Marsh dovrebbe rispondere con un classico 4-4-2 che vedrà in attacco il bomber norvegese Haaland e Hwang.

La sfida di Champions League Napoli-Salisburgo sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite e 484 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Napoli-Salisburgo

Competizione: Champions League 2019/2020

Quando: Martedì 5 novembre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e Sky Sport (canale 253 del satellite e 484 del digitale terrestre) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: San Paolo (Napoli)

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)



Le probabili formazioni

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Elmas, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Mertens. All. Ancelotti

SALISBURGO (4-4-2): Carlos; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Daka, Junuzovic, Szoboszlai, Minamino; Haaland, Hwang. All. Marsh

