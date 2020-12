Napoli Sampdoria, blucerchiati in campo con una maglia celebrativa

La Sampdoria, per bocca di Massimo Ferrero, ha annunciato una maglia speciale per il match contro il Napoli: come sarà

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, lo ha annunciato durante il programma Tiki Taka: la squadra blucerchiata scenderà in campo con una maglia celebrativa per il match contro il Napoli, in programma domenica alle 15 a Napoli.

In realtà, come riporta il Secolo XIX, non sarà proprio una maglia ma una patch celebrativa apposta sulle maglie. I blucerchiati dovrebbero scendere in campo con la divisa nera, la terza, con i pantaloncini bianchi per non averli uguali a quelli del Napoli. A breve dovrebbe arrivare la risposta della Lega Calcio in merito.