L’ipotesi della sconfitta a tavolino resta in piedi per il Napoli ma la penalizzazione sembra la punizione più credibile.

Il Napoli non dovrebbe subire una sconfitta a tavolino ma verrà comunque punito con una penalizzazione per per la violazione del protocollo.

È la ricostruzione di Repubblica in attesa del verdetto del Giudice Sportivo che dovrebbe arrivare oggi.

La penalizzazione è legate alle indagini della Procura Federale che hanno rivelato una una violazione del protocollo sanitario in relazione alla positività di Piotr Zielinski.