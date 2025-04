Napoli da Scudetto, Conte da record al suo primo anno: nessuno come lui

Il Napoli si prepara alle ultime partite per portare a casa lo Scudetto: guidata da Conte la squadra è la meno battuta d’Europa e i suoi numeri sono da record

Antonio Conte ha trasformato il Napoli in una macchina da guerra, partendo da una situazione complicata e da una squadra reduce da un decimo posto senza coppe. Come riportato da la Gazzetta dello Sport con il suo lavoro sulla mentalità, sulla condizione fisica e sulla tattica, ha guidato gli azzurri a un’annata straordinaria, portandoli a 74 punti in 34 partite, un record per un tecnico al primo anno sulla panchina partenopea: dietro di lui Sarri 73, Ancelotti 70, Benitez 68 e Spalletti 67 . Nonostante gli imprevisti e un calo a febbraio, il Napoli ha saputo mantenere la leadership per gran parte della stagione, ed è ora aritmeticamente qualificato alla prossima Champions League, sognando anche lo scudetto.

Conte ha rivoluzionato l’approccio della squadra, cambiando moduli a seconda delle necessità e imponendo un nuovo vocabolario basato su lavoro, sacrificio e spirito di gruppo. Ha attirato campioni come Lukaku e McTominay, pur partendo senza l’appeal internazionale dei suoi predecessori. Con la miglior difesa d’Italia e d’Europa, il Napoli è diventato una squadra solida e concreta: ora il sogno scudetto è reale, e Conte potrebbe aggiungere un altro titolo alla sua carriera già straordinaria.