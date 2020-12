Dries Mertens partirà titolare in Napoli-Sampdoria nonostante i suoi problemi alla spalla. La situazione

Senza Victor Osimhen ancora out per infortunio, Gennaro Gattuso ai affiderà ancora una volta a Dries Mertens questo pomeriggio in Napoli-Sampdoria.

Come riferisce Corriere dello Sport, il belga non ha ancora superato del tutto il problema alla spalla ma stringerà comunque i denti per essere in campo a Marassi.