Napoli News

Napoli, brutte notizie per Conte: assenza pesante in vista della sfida contro il Verona! Le ultimissime

8 ore ago

napoli 1

Napoli, nuove preoccupazioni per Conte: un’assenza pesante complica la preparazione alla delicata sfida di Verona

Brutte notizie per Antonio Conte: il Napoli dovrà ancora fare a meno di Frank Anguissa, che non riuscirà a recuperare per la trasferta contro l’Hellas Verona. Come riportato da Francesco Modugno di Sky Sport, il centrocampista non è ancora pronto per tornare tra i convocati, nonostante i progressi mostrati negli ultimi giorni.

Probabili Formazioni Serie A 2025/2026, la guida alla 27ª Giornata

Il giocatore camerunese si sta avvicinando al rientro dopo circa quattro mesi di stop e ha anche partecipato recentemente al test amichevole contro il Giugliano, formazione campana di Serie C. Le sensazioni erano positive, ma non sufficienti per consentirgli di essere disponibile per la gara contro i gialloblù.

Anguissa è fermo da novembre, quando durante il ritiro con la sua Nazionale aveva riportato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua assenza continua a pesare sulle rotazioni di Conte, che dovrà ancora fare a meno di uno dei suoi elementi più importanti.

