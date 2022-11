Napoli, è il momento dei rinnovi: in tre pronti alla firma

Il Napoli con la sosta vuole gettare le basi per il futuro e il primo passo sono i rinnovi di alcuni dei giocatori fondamentali per il progetto

Dopo Anguissa tocca ad altri tre mettere la firma sui rispettivi contratti. Il primo dovrebbe essere Lobotka. Il centrocampista firmerà un prolungamento fino al 2027 con opzione per un’altra stagione. Poi c’è Rrahmani che dovrebbe firmare anche lui fino al 2027 e infine Di Lorenzo al 2026. Un tris di rinnovi pronto per De Laurentiis da far firmare ai tre ragazzi che saranno dunque il futuro del Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.