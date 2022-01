Napoli e un futuro da decidere: Ospina, Malcuit, Ghoulam Juan Jesus e Mertens in scadenza

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Napoli dovrà risolvere il nodo rinnovi con quattro giocatori: in scadenza Ospina, Malcuit, Juan Jesus e Mertens

Il Napoli dopo aver perso Insigne, deve risolvere i nodi contrattuali con altri quattro giocatori. In scadenza ci sono Ospina, Ghoulam, Malcuit, Juan Jesus e Mertens.

Il portiere colombiano potrebbe partire a giugno, anche perché il Napoli è deciso a puntare su Meret. Stessa sorte per Ghoulam, visti i tanti infortuni e l’ingaggio pesante i partenopei non sono disposti a rinnovare. Juan Jesus ha un accordo per un prolungamento di un anno ma ci sarà da capire se la società sarà disposta ad esercitarlo. Malcuit dopo essere finito ai margini negli anni scorsi ora si sta ritrovando, ha sei mesi per convincere gli azzurri. Infine, arriva il nodo Mertens. L’attaccante vorrebbe restare, ma sicuramente dovrà decurtarsi lo stipendio. Ad oggi nessuna proposta dalla società. A riferirlo il Corriere dello Sport.