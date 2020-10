Napoli: slitta la presentazione del ricorso, Grassani cerca nuovi dettagli

Il legale del Napoli continua a lavorare sul ricorso del Napoli dopo la decisione del Giudice Sportivo. I dettagli.

Il Napoli non presenterà ricorso oggi contro la decisione del Giudice Sportivo di infliggere alla società di Aurelio De Laurentiis una sconfitta per 3-0 a tavolino per non essersi presentato in campo contro la Juventus.

Come riporta Corriere dello Sport, l’avvocato Mattia Grassani sta lavorando con la sua squadra per arricchire la memoria difensiva del club e aggiungere nuovi elementi.

Il filo conduttore della linea difensiva del Napoli sarà dimostrare che sino all’ultimo momento la società ha lavorato per organizzare la trasferta a Torino provando ad ottenere le autorizzazioni necessarie da parte dell’ASL.