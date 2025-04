Napoli, il sogno continua: Conte carica l’ambiente e guarda avanti

Le ultime sull’ambiente del Napoli di Antonio Conte in vista del posticipo di Serie A contro l’Empoli, fondamentale per lo scudetto

Sette partite al termine, l’Inter resta davanti, ma il Napoli non molla. È questo il riassunto dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in vista della sfida all’Empoli. Una rincorsa difficile, quasi proibitiva, ma nessuno, solo pochi mesi fa, avrebbe immaginato un finale di stagione con il Napoli ancora in corsa per lo scudetto. Antonio Conte ha fatto un capolavoro, al di là di come andrà a finire, e non stupisce che il suo nome sia già accostato alle big in crisi, alla ricerca di un nuovo leader con cui rifondare un progetto vincente.

Voci che fanno parte del gioco – come direbbe lo stesso Conte – ma che non hanno trovato sponda nelle sue parole. A parlare, prima del match contro il Milan, era stato il ds Manna, ribadendo la volontà del club: «L’anno scorso ha deciso di sposare questo progetto, speriamo voglia continuare con noi». E in effetti, se nel calcio nulla è scontato, il segnale è chiaro: a Napoli vogliono ancora Conte, e Conte vuole vincere, già da subito.

L’ambizione è la parola chiave. Dopo un anno di intenso lavoro, con una mentalità nuova data alla squadra e all’ambiente, e con una società pronta a completare la rivoluzione iniziata l’estate scorsa, le basi per continuare ci sono tutte. E il Napoli guarda avanti: si muove da mesi sottotraccia, preparando il futuro anche in Europa. La qualificazione alla prossima Champions è vicinissima, e la partenza ormai scontata di Osimhen (clausola da almeno 75 milioni) garantirà nuove risorse per rinforzare la rosa. De Laurentiis è pronto a regalare a Conte un altro mercato ambizioso, con l’obiettivo di costruire una rosa da 22 titolari e competere al massimo livello.

Conte, intanto, tiene la barra dritta. Non si lascia distrarre dalle voci e chiede alla squadra di restare concentrata. Carico, determinato, parla di “bella pressione” e della spinta che sente crescere intorno alla squadra:

«Siamo la diretta antagonista dell’Inter, vogliamo dare fastidio, provare a fare qualcosa di straordinario. Questa pressione è positiva, vuol dire che stiamo facendo molto bene. L’ambiente ci chiede di andare oltre, ma è un entusiasmo bello, che si sente nei tifosi e ci spinge a dare il massimo. Ce la siamo guadagnata questa guerra di nervi e dobbiamo anche gustarcela».

Il legame con Napoli e con i suoi tifosi si è fatto sempre più forte: «Si è creato un connubio tra squadra e tifosi perché vedono che stiamo andando oltre i nostri limiti. Questo è qualcosa che si apprezza, e noi siamo contenti dell’entusiasmo che abbiamo generato. Bisogna alimentarlo, perché ci servirà già dalla prossima, a Empoli». Empoli, appunto, la prima tappa di un finale da sogno.