Napoli, ora si fa sul serio per rimpiazzare Kvara: tutti i nomi nel mirino di Manna

Il Napoli ora cerca con maggiore concretezza il sostituto di Kvaratskhelia, partito a gennaio e non rimpiazzato in inverno: ecco i nomi

A sinistra esplode la fantasia del nuovo Napoli: è lì dove un tempo dominava Kvaratskhelia, che Giovanni Manna ha concentrato il suo ventaglio di opzioni. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, dopo la difficoltà di sostituire il georgiano a gennaio, ora il club partenopeo ha costruito un piccolo impero di possibilità offensive. Il primo nome in lista è quello di Ademola Lookman, esterno dell’Atalanta autore di una stagione straordinaria: i bergamaschi chiedono 60 milioni, il Napoli ne offrirebbe meno di 50, ma l’interesse è concreto. Occhi puntati anche su Jadon Sancho, rientrato al Manchester United dopo il prestito al Chelsea: Manna ha già intrecciato rapporti con i Red Devils per altri affari e ora valuta se inserire anche l’inglese nel nuovo corso partenopeo targato Conte.

Ma il casting non finisce qui. Dan Ndoye del Bologna, già seguito a gennaio, è tornato nei radar del Napoli: all’epoca bastavano 25 milioni, ora ne servono almeno 40 per convincere Sartori a lasciarlo partire. I contatti con gli agenti sono fitti, e un incontro è previsto nei prossimi giorni. Sullo sfondo rimangono anche Noa Lang del PSV, profilo gradito e abbordabile, e Federico Chiesa, nome pesante che non avrebbe nemmeno bisogno di ambientamento. In un mercato sempre più orientato su esterni offensivi di qualità, il Napoli sta valutando attentamente quale sia il profilo più adatto per rinforzare la squadra: l’obiettivo è arrivare alla stagione con un giocatore in grado di fare la differenza in tutte le competizioni, dallo scudetto alla Champions, passando per Coppa Italia e Supercoppa.