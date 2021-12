Napoli, Spalletti sorride: «Insigne, Anguissa e Lozano sono recuperati»

L’allenatore del Napoli Spalletti ha parlato delle condizioni di Insigne, Anguissa e Lozano in vista dell’Empoli

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha parlato delle condizioni di Insigne, Anguissa e Lozano in vista della partita contro l’Empoli.

RECUPERI – «Insigne, Anguissa e Lozano saranno convocati. Non mi chiedere altro, non chiedete quanto possono giocare perché in queste situazioni così equilibrate si possono trovare nuove soluzioni. Per noi è importante fare bene questa partita perché poi avremo la prossima settimana tutta a disposizione, è tanto che non facciamo una settimana-tipo. Dopo tante settimane di apnea e difficoltà a recuperare averli domani ci permetterà di metterli a posto per la prossima partita».

