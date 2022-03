Napoli, squalifica Osimhen: gli azzurri pensano al ricorso in vista dell’Atalanta

Il Napoli starebbe pensando a un ricorso per la squalifica di Osimhen per il cartellino giallo ingiusto ricevuto contro l’Udinese

Victor Osimhen è l’uomo del momento in casa Napoli, colui che sta tenendo in piedi il sogno scudetto. Al rientro dalla sosta, però, non ci sarà a causa di un cartellino giallo ingiusto ricevuto contro l’Udinese. Era diffidato ed è quindi scattata la squalifica.

Una brutta gatta da pelare per Spalletti che dovrà fare a meno del suo bomber nel complicato match di Bergamo contro l’Atalanta. E così, come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe studiato attento il caso alla ricerca di un cavillo che possa portare a un ricorso per la squalifica di Osimhen. Il club azzurro è consapevole della situazione e dei regolamenti e, a meno di clamorosi cavilli nascosti, il nigeriano dovrà saltare il prossimo turno.