Napoli, ennesimo striscione contro ADL: «Sei un demente e un buffone» – FOTO

Napoli: polemico striscione contro il presidente De Laurentiis apparso al di fuori del Maschio Angioino. Tifosi azzurri insoddisfatti dal mercato e dalle parole del presidente

Nonostante l’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra, a Napoli non aleggia un bel clima intorno alla squadra. Tutt’altro: al momento la maggioranza dei tifosi partenopei si dice assolutamente delusa dalla conduzione del mercato da parte della società. Nonostante gli arrivi di nomi come quello di Simone Verdi, Fabian Ruiz o Alex Meret, di fatto a mancare al Napoli è una pedina in attacco in grado di poter quantomeno far sognare: per moltissimi supporters azzurri al momento, senza Edinson Cavani o Karim Benzema, la squadra attuale non è assolutamente in grado di poter rivaleggiare con la Juventus di Cristiano Ronaldo. Insomma, l’insoddisfazione in casa napoletana rischia di avere contraccolpi grossi e – soprattutto – un bersaglio in carne ed ossa: il presidente Aurelio De Laurentiis che, l’altro giorno, dal ritiro di Dimaro, ha risposto ai tifosi con una frase sibillina… «Vi meritate i cinesi», in riferimento a quelli che da poco hanno lasciato il Milan in non buone acque.

Sarà anche per questo che in mattinata è comparso nel pieno centro di Napoli, di fronte al Maschio Angioino, uno striscione dai contenuti piuttosto evidenti rivolto proprio al numero uno azzurro firmato dalla Curva A: «Di vero c’è che sei un demente, di falso che sei un presidente: ADL buffone». In questo caso il riferimento dei tifosi è al comunicato ufficiale del Napoli, apparso qualche giorno fa via Twitter, in cui si bollavano come fake news – quindi notizie del tutto false – gli approcci a giocatori di primo piano (come appunto il grande ex Cavani). Non benissimo.