Brutte notizie per il Napoli in vista del big match di domenica 29 novembre contro la Roma, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A.

Tiemoué Bakayoko non sarà a disposizione per la sfida a causa dell’espulsione rimediata durante l’impegno casalingo del San Paolo con il Milan.