Napoli, terapie e lavoro in campo per Osimhen: i tempi di recupero

Victor Osimhen prosegue nel recupero dopo la lussazione alla spalla

Victor Osimhen prosegue nel recupero dopo la lussazione alla spalla riportata dopo gli impegni con la Nigeria. Nel report giornaliero dell’allenamento azzurro, il Napoli ha comunicato che l’attaccate ha svolto terapie e lavoro in campo e palestra. Il suo recupero, però, potrebbe non essere ancora così vicino.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Osimhen e il Napoli non vogliono rischiare e il calciatore sta seguendo un programma di recupero personalizzato. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi esami strumentali, ma dovrebbe essere complicato rivederlo in campo in questa settimana. Il nigeriano non dovrebbe esserci né contro il Rijeka in Europa League né domenica contro la Roma.