Napoli, terminato l’incontro tra la dirigenza e Milik: la situazione

Terminato l’incontro per il futuro di Arkadiusz Milik

Oggi è andato in scena a Castel Volturno un vertice tra De Laurentiis, Giuntoli e Chiavelli, da una parte, e Milik e il suo entourage dall’altra. Centro della discussione il futuro dell’attaccante. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, il polacco ha ribadito la sua intenzione di voler lasciare il Napoli a gennaio e a valutare offerte congeniali sia per il suo futuro che per il club partenopeo.

Milik non vorrebbe quindi aspettare la scadenza del contratto a giugno e lasciare la squadra a parametro zero. Il polacco, però, non avrebbe acconsentito alla proposta del Napoli di un rinnovo annuale che avrebbe permesso alla società di chiedere una cifra maggiore al momento della cessione.