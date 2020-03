Napoli, triplo infortunio: si fermano Insigne, Demme e Maksimovic

Napoli, brutte notizie dall’allenamento odierno: Lorenzo Insigne, Diego Demme e Nikola Maksimovic si sono fermati

Brutte notizie dall’allenamento odierno per il Napoli di Gennaro Gattuso. Durante la partitella finale si sono fermati Insigne, Maksimovic e Demme. L‘attaccante ed il difensore serbo hanno accusato un risentimento muscolare, trauma contusivo al ginocchio, invece, per il centrocampista ex Lipsia.

Le condizioni dei tre acciaccati verranno valutate lunedì alla ripresa degli allenamenti. Al momento è comunque in dubbio la loro presenza per il match in programma contro il Verona (non si conosce ancora data e orario del match).